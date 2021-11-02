Українці платитимуть за газ по-новому: що змінилось

"За" проголосувади 250 нардепів.

Сьогодні, 2 листопада, депутати Верховної Ради проголосував у другому читанні та в цілому за законопроект №2553, який передбачає облік газу у енергетичних одиницях - у кВт-год. Тобто тепер українці платитимуть за газ, виходячи з його якості, а не за отриманий обсяг.

Таке рішення нардепи ухвали під час засідання ВР.

Законопроект підтримали депутати із всіх фракцій та груп, окрім ОПЗЖ та Батьківщини. "За" проголосувади 250 нардепів. Згідно з цим законопроєктом, у платіжках українців буде вказано скілько м.куб. спожито, і скільки кВт-год спожито.

Переваги нового механізму обчислення вартості та обліку газу:

Такий механізм синхронізує нашу систему, наші підземні газосховища із європейською системою, де газ вимірюється у кВт-год.

Це допоможе інтеграції українського ринку у європейський та полегшить роботу європейських компаній в Україні.

Покращує конкуренцію на роздрібному ринку газу. Тепер для зміни постачальника не будуть потрібні довідки від попереднього постачальника, а змінювати постачальника можна буде навіть за наявності боргу перед попереднім.

Котельні ОСББ прирівняні до підприємств ТКЕ, тому будуть отримувати газ по 7,42 грн.

Регулятор НКРЕКП отримує право встановити ціну газу для постачальника останньої надії (ПОН). Тому ті 600 тис. домогосподарств будуть отримувати газ по ціні 7,96 грн, а не 16 грн.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що уряд не підвищувати тарифи на тепло для населення. На період опалювального сезону залишити вартість кубометру газу для споживачів на рівні 7,96 грн.

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