Українці платитимуть за газ по-новому: що змінилось

"За" проголосувади 250 нардепів.
Сьогодні, 2 листопада, депутати Верховної Ради проголосував у другому читанні та в цілому за законопроект №2553, який передбачає облік газу у енергетичних одиницях - у кВт-год. Тобто тепер українці платитимуть за газ, виходячи з його якості, а не за отриманий обсяг.
Таке рішення нардепи ухвали під час засідання ВР.
Законопроект підтримали депутати із всіх фракцій та груп, окрім ОПЗЖ та Батьківщини. "За" проголосувади 250 нардепів. Згідно з цим законопроєктом, у платіжках українців буде вказано скілько м.куб. спожито, і скільки кВт-год спожито.
Переваги нового механізму обчислення вартості та обліку газу:
- Такий механізм синхронізує нашу систему, наші підземні газосховища із європейською системою, де газ вимірюється у кВт-год.
- Це допоможе інтеграції українського ринку у європейський та полегшить роботу європейських компаній в Україні.
- Покращує конкуренцію на роздрібному ринку газу. Тепер для зміни постачальника не будуть потрібні довідки від попереднього постачальника, а змінювати постачальника можна буде навіть за наявності боргу перед попереднім.
- Котельні ОСББ прирівняні до підприємств ТКЕ, тому будуть отримувати газ по 7,42 грн.
- Регулятор НКРЕКП отримує право встановити ціну газу для постачальника останньої надії (ПОН). Тому ті 600 тис. домогосподарств будуть отримувати газ по ціні 7,96 грн, а не 16 грн.
Нагадаємо, Шмигаль заявив, що уряд не підвищувати тарифи на тепло для населення. На період опалювального сезону залишити вартість кубометру газу для споживачів на рівні 7,96 грн.