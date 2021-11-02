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Українці платитимуть за газ по-новому: що змінилось

Українці платитимуть за газ по-новому: що змінилось

УНІАН

"За" проголосувади 250 нардепів.

Сьогодні, 2 листопада, депутати Верховної Ради проголосував у другому читанні та в цілому за законопроект №2553, який передбачає облік газу у енергетичних одиницях - у кВт-год. Тобто тепер українці платитимуть за газ, виходячи з його якості, а не за отриманий обсяг.

Таке рішення нардепи ухвали під час засідання ВР. 

Законопроект підтримали депутати із всіх фракцій та груп, окрім ОПЗЖ та Батьківщини. "За" проголосувади 250 нардепів. Згідно з цим законопроєктом, у платіжках українців буде вказано скілько м.куб. спожито, і скільки кВт-год спожито.

Переваги нового механізму обчислення вартості та обліку газу:

  • Такий механізм синхронізує нашу систему, наші підземні газосховища із європейською системою, де газ вимірюється у кВт-год.
  • Це допоможе інтеграції українського ринку у європейський та полегшить роботу європейських компаній в Україні.
  • Покращує конкуренцію на роздрібному ринку газу. Тепер для зміни постачальника не будуть потрібні довідки від попереднього постачальника, а змінювати постачальника можна буде навіть за наявності боргу перед попереднім.
  • Котельні ОСББ прирівняні до підприємств ТКЕ, тому будуть отримувати газ по 7,42 грн. 
  • Регулятор НКРЕКП отримує право встановити ціну газу для постачальника останньої надії (ПОН). Тому ті 600 тис. домогосподарств будуть отримувати газ по ціні 7,96 грн, а не 16 грн.

Нагадаємо, Шмигаль заявив,  що уряд не підвищувати тарифи на тепло для населення. На період опалювального сезону залишити вартість кубометру газу для споживачів на рівні 7,96 грн.

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