У родині Антіна Мухарського сталося горе

На 87 році життя помер батько актора.

Український телеведучий, актор та письменник Антін Мухарський розповів про горе, яке сталося у його родині.

Так, зірка повідомив, що помер його батько - режисер-постановник Дмитро Мухарський. На своїй сторінці в Facebook Антін опублікував архівне фото, на якому зображений його тато.

Батько Антіна Мухарського / facebook.com/AntinMykharskyi

"Його останні день теж був прекрасним. Вони разом з мамою і моїм молодшим братом пішли у кіно, потім повечеряли у ресторанчику, потім вешталися торговим центром. Потім прийшли додому, натхненні і наповнені", - зазначив Антін.

Актор говорить, що у його батька стався інсульт. Так, йому зробили складну операцію та ввели в стан штучної коми. На жаль, через декілька днів батька Антіна не стало. Чоловіку було 86 років.

Прощання з Дмитром Мухарським відбудеться у п’ятницю.

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