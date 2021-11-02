В семье Антина Мухарского случилось горе

На 87 году жизни скончался отец актера.

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский рассказал о случившемся в его семье горе.

Звезда сообщил, что умер его отец – режиссер-постановщик Дмитрий Мухарский. На своей странице в Facebook Антон опубликовал архивное фото, на котором изображен его папа.

Отец Антина Мухарского / facebook.com/AntinMykharskyi

"Его последний день тоже был прекрасным. Они вместе с мамой и моим младшим братом пошли в кино, потом поужинали в ресторанчике, потом походили по торговому центру. Затем пришли домой, вдохновленные и наполненные", — отметил Антон.

Актер говорит, что у его отца случился инсульт. Ему сделали сложную операцию и ввели в состояние искусственной комы. К сожалению, через несколько дней отца Антина не стало. Мужчине было 86 лет.

Прощание с Дмитрием Мухарским состоится в пятницу.

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