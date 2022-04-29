Тарифы на коммуналку в мае: цены на свет, газ и воду

Тарифы на коммуналку в мае: цены на свет, газ и воду

Читайте в материале ТСН.ua все о коммунальных тарифах в мае 2022 года.

Тарифы на электроэнергию в мае

Правительством еще в апреле 2022 года было принято решение на период действия военного положения "заморозить" тарифы на электроэнергию. Таким он будет оставаться как минимум еще полгода.

В настоящее время тарифы на свет в Украине таковы:

до 250 кВт*ч – оплата составляет 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч – граждане платят 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Изменится ли тариф на воду

Тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Регулятор не сообщал об изменении тарифов, поэтому в мае 2022 года все показатели останутся на том же уровне.

Также о том, что тарифы на воду останутся без изменений, сообщал и мэр Киева Виталий Кличко. Хотя до войны правительство планировало повысить цены с 1 мая.

Тариф на газ в мае и переход на новую систему учета

Сначала министр энергетики Герман Галущенко, а затем и премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с главой Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевом заявляли, что тарифы расти не будут во время действия военного положения, несмотря ни на какие обстоятельства. .

Также с 1 мая 2022 года в Украине планировалось перейти на новую систему учета потребления газа. Об этом сообщал "Нафтогаз". Сейчас объем потребленного голубого топлива измеряется в кубометрах, но с последнего месяца весны 2022 хотели перейти на систему киловатт/час. Однако из-за войны эти планы могут не осуществиться. Сейчас "Нефтегаз" ожидает уточнения от регулятора НКРЭКА.