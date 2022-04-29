Тарифи на комуналку в травні: ціни на світло, газ та воду

Тарифи на комуналку в травні: ціни на світло, газ та воду

Читайте в матеріалі ТСН.ua все про комунальні тарифи в травні 2022 року.

Тарифи на електроенергію в травні

Урядом ще в квітні 2022 року було прийнято рішення на період дії воєнного стану "заморозити" тарифи на електроенергію. Таким він залишатиметься принаймі ще півроку.

Наразі тарифи на світло в Україні такі:

до 250 кВт*год - оплата становить 1,44 гривні за 1 кВт*год;

понад 250 кВт*год - громадяни сплачують 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Чи зміниться тариф на воду

Тарифи для водоканалів та тих підприємств, які займаються водовідведенням та водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. Регулятор не повідомляв про зміну тарифів, а тому в травні 2022 року всі показники залишаться на тому ж рівні.

Також про те, що тарифи на воду залишаться без змін повідомляв і мер Києва Віталій Кличко. Хоча до війни уряд планував підвищити ціни від 1 травня.

Тариф на газ в травні та перехід на нову систему обліку

Спочатку міністр енергетики Герман Галущенко, а потім і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з очільником Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової і митної політики Данилом Гетманцевом заявляли, що тарифи зростати не будуть під час дії воєнного стану, незважаючи на жодні обставини.

Також від 1 травня 2022 року в Україні планували перейти на нову систему обліку споживання газу. Про це повідомлявв "Нафтогаз". Наразі обсяг спожитого блакитного палива вимірюють у кубометрах, але з останнього місяця весни 2022 року хотіли перейти на систему кіловат/годину. Проте через війну ці плани можуть не здійснитися. Наразі "Нафтогаз" чекає уточнення від регулятора НКРЕКУ.