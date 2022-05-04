"Нафтогаз" відтермінував нарахування за газ у кіловат/годинах

На період дії воєнного стану система обліку газу залишається в кубометрах.
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на період воєнного стану залишає систему обліку газу в кубометрах, відтермінувавши введення кіловат/годин у платіжках.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті.
"На цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях об’єму (тис. м куб.)", - йдеться у повідомленні.
Опалювальний сезон 2021–2022 років мав бути останнім, коли українці сплачували за газ за метричними показниками.
У листопаді минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, який регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу. Завдяки впровадженню нової системи обліку буде автоматично враховуватися якість газу, а клієнт платитиме за енергію від газу, а не обсяг.
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