Єврокомісія назвала два етапи повоєнного відновлення України

Європейський Союз, міжнародні фінансові інституціями та глобальні партнери мають підтримати етапи повоєнного відновлення України, щоб забезпечити її розвиток, продовження реформ та майбутнє членство в ЄС. Загалом можна виділити два таких етапи.

Про це 4 травня у під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, перший етап - це негайна допомога. А саме короткострокова економічна підтримка, щоб здолати наслідки війни.

"Ми вже зараз зробили для цього багато. Дозвольте нагадати про пакет нашої макрофінансової допомоги та про пряму підтримку бюджету України. На додаток ми також запропонували скасувати всі імпортні мита на український експорт до нашого Євросоюзу на один рік. Впевнена, що Європейський парламент своєю вагою підтримає цю ідею та пропозицію", - сказала вона.

Президент Єврокомісії зазначила, що вже вжитих заходів недостатньо для досягнення швидкого полегшення. Очікується, що внаслідок війни 2022 року ВВП України впаде на 45-50 відсотків.

"За прогнозом МВФ, вже з травня Україна потребуватиме 5 мільярдів євро на місяць, щоб країна могла продовжувати функціонувати: сплачувати пенсії та заробітну плату, надавати базові послуги", - пояснила Урсула фон дер Ляєн.

На другому етапі відновлення Україні будуть необхідні ширші зусилля з реконструкції, оскільки обсяг руйнувань вражаючий, зазначила президент. Вона пояснила, що під час війни збитки підрахувати важко, однак йдеться про декілька сотень мільярдів євро.

"І тут, я вважаю, Європа має особливу відповідальність щодо України. З нашою підтримкою, за допомогою міжнародних фінансових інституцій та інших глобальних партнерів, українці зможуть відбудувати Україну для наступних поколінь", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона запропонувала депутатам започаткувати спільну роботу над амбітним пакетом відновлення. Якщо для цих зусиль буде обраний вірний шлях, звін має привести в Україну інвестиції та допомогти у просуванні необхідних реформ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про три етапи війни з російськими окупантами

Читайте також: