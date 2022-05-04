В окупованій Макіївці горить нафтобаза (відео)

У Макіївці сталася пожежа на нафтобазі. Фото та відео пригоди опублікували користувачі соцмереж.
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вранці почалася сильна пожежа, очевидці повідомляють, що у місті горить нафтобаза.
Про це повідомляють "Новости Донбасса".
За інформацією пропагандистських росЗМІ, загорілися 4 резервуари по 5 тис тонн кожен, 1 особа загинула і 2 отримали поранення.
Нагадаємо, що в Харкові окупанти обстріляли центральну частину міста: горіли дитячі атракціони.
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