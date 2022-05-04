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В окупованій Макіївці горить нафтобаза (відео)

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В окупованій Макіївці горить нафтобаза (відео)

Фото: t.me/itsdonetsk

У Макіївці сталася пожежа на нафтобазі. Фото та відео пригоди опублікували користувачі соцмереж.

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вранці почалася сильна пожежа, очевидці повідомляють, що у місті горить нафтобаза.

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

За інформацією пропагандистських росЗМІ, загорілися 4 резервуари по 5 тис тонн кожен, 1 особа загинула і 2 отримали поранення.

Нагадаємо, що в Харкові окупанти обстріляли центральну частину міста: горіли дитячі атракціони.

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