В оккупированной Макеевке горит нефтебаза (видео)

В Макеевке произошел пожар на нефтебазе. Фото и видео происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области утром начался сильный пожар, очевидцы сообщают, что в городе горит нефтебаза.

Об этом сообщают " Новости Донбасса ".

По информации пропагандистских росСМИ, загорелись 4 резервуара по 5 тыс тонн каждый, 1 человек погиб и 2 получили ранения.

Напомним, что в Харькове оккупанты обстреляли центральную часть города: горели детские аттракционы.

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