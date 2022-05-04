В России снова масштабный пожар: горит цистерна с растворителями (видео)

В России снова масштабный пожар: горит цистерна с растворителями (видео)

В России в г. Дзержинске Нижегородской области 4 мая вспыхнул масштабный пожар.

Там загорелась цистерна с растворителями, площадь возгорания – 2 тыс. кв. м.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Пропагандисты отмечают, что пожар произошел в промышленном районе Дзержинска. Там вспыхнула цистерна с растворителем, площадь пожара достигла почти 2 тыс. кв.

По предварительным данным, пострадавших из-за возгорания нет. Причин пожара не называют.

Напомним, ночью 3 мая пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе Подмосковья, дом горел по всей площади.

Читайте также: