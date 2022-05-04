В России снова масштабный пожар: горит цистерна с растворителями (видео)

В России в г. Дзержинске Нижегородской области 4 мая вспыхнул масштабный пожар.
Там загорелась цистерна с растворителями, площадь возгорания – 2 тыс. кв. м.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Пропагандисты отмечают, что пожар произошел в промышленном районе Дзержинска. Там вспыхнула цистерна с растворителем, площадь пожара достигла почти 2 тыс. кв.
По предварительным данным, пострадавших из-за возгорания нет. Причин пожара не называют.
Напомним, ночью 3 мая пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе Подмосковья, дом горел по всей площади.
Читайте также:
- Интенсивность обстрелов в Харьковской области уменьшилась, но не стоит терять бдительность — ОВА
- В окрестностях Киева сохраняется минная опасность: каких мест следует избегать
- ВСУ подвинули врага в Херсонской области, чтобы связисты смогли восстановить мобильную связь в областном центре