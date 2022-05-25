Азербайджан готов наращивать поставки газа в Европу

Для увеличения объемов азербайджанских энергетических ресурсов на европейском рынке требуются дополнительные инвестиции от международных партнеров.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что его страна готова к увеличению поставок энергоносителей в Европу.

Об этом сообщает EurAsia Daily.

“Азербайджан просят увеличить поставки энергоресурсов. Мы готовы нарастить поставки на рынок. Однако за последние несколько лет инвестиции в сектор были недостаточными в связи с политикой финансовых институтов в отношении ископаемого топлива, в частности, природного газа”, — отметил глава Минэкономики Азербайджана.

Он также напомнил, что Азербайджан является крупным поставщиком газа в Грузию и Турцию, откуда голубое топливо транспортируется в Грецию, Болгарию, Италию и Албанию. "Сейчас мы работаем с нашими партнерами по увеличению поставок газа в Европу", — заверил министр.

Также читайте Азербайджан поддержит Украину горючим для посевной

По его словам, политика совместного освоения энергетических ресурсов Азербайджана осуществляется в частности с Европейским банком реконструкции и развития.

“Азербайджан начал процесс освоения инвестиций в трубопроводную инфраструктуру, разведку, разработку и добычу еще в 2012 году. Вопросами нашей сегодняшней повестки дня является уровень дополнительных коммерческих рисков, которые могли бы сейчас принять на себя местные и иностранные компании в Азербайджане, способы управления этими рисками, пути использования поддержки международных институтов и необходимость плавного перехода к зеленой энергетике”, — отметил Джаббаров.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что благодаря тому, что Украина стала частью энергетического союза ЕС, она сможет экспортировать туда достаточно электроэнергии, чтобы помочь Европе отказаться от потребления российского угля и снизить потребление газа.

Между Москвой и Азербайджаном резко обострились отношения

Читайте также: