Росія припинила постачання газу до Фінляндії

Російська компанія “Газпром” припинила постачання газу до Фінляндії через відмову платити за паливо рублями.

"Газпром экспорт" вимагав від європейських країн оплачувати поставки російського газу в рублях через санкції. Але Фінляндія відмовляється це робити.

Про це повідомляє Reuters.

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Фінський оператор Gasgrid та державна компанія Gasum підтвердили, що “Газпром” припинив постачання газу в суботу, о 7:00. Це було зроблено після того, як у Гельсінкі відмовилися виконувати вимогу Росії щодо оплати газу рублями. Російський газ постачався до Фінляндії протягом майже 50 років.

"Імпорт газу через пункт входу "Іматра" припинено", - йдеться в заяві Gasgrid Finland.

Раніше від постачання було відімкнено Болгарію та Польщу, які не погодилися на вимоги Кремля.

Нагадаємо, Литва не отримуватиме газ, нафту та електрику з Росії. Оператор біржі Nord Pool вирішив не купувати російську електроенергію у її єдиного імпортера в країнах Балтії – групи Inter RAO від 22 травня.

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