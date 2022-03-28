Азербайджан поддержит Украину горючим для посевной

Владимир Зеленский отметил, что провел переговоры с Ильхамом Алиевым.
Азербайджан поддержит Украину топливом
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.
Владимир Зеленский отметил, что провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", — отметил президент Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по результатам заправки компании SOCAR начали бесплатно заправлять скорые и ГСЧС.
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