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Азербайджан підтримає Україну пальним для посівної

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Азербайджан підтримає Україну пальним для посівної

Associated Press

Володимир Зеленський зазначив, що провів переговори з Ільхамом Алієвим.

Азербайджан підтримає Україну паливом.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter.

Володимир Зеленський зазначив, що провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", - зазначив президент України.

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Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, за результатами заправки компанії SOCAR почали безкоштовно заправляти швидкі та ДСНС.

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