Азербайджан підтримає Україну пальним для посівної

Володимир Зеленський зазначив, що провів переговори з Ільхамом Алієвим.
Азербайджан підтримає Україну паливом.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter.
Володимир Зеленський зазначив, що провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
"Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", - зазначив президент України.
Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, за результатами заправки компанії SOCAR почали безкоштовно заправляти швидкі та ДСНС.
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