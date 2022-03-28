Азербайджан підтримає Україну пальним для посівної

Володимир Зеленський зазначив, що провів переговори з Ільхамом Алієвим.

Азербайджан підтримає Україну паливом.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter.

Володимир Зеленський зазначив, що провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

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"Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", - зазначив президент України.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, за результатами заправки компанії SOCAR почали безкоштовно заправляти швидкі та ДСНС.

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