Как будут работать банки и СЭП в Украине на Троицу

Понедельник, 13 июня, в Украине – рабочий день.
Праздничный день 12 июня — Троица, приходящаяся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 11 по 13 июня 2022 года включительно с датой банковского дня 13 июня 2022 года.
В НБУ объяснили, что в период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
Напомним, Зеленые праздники или Троица – один из 12 крупнейших церковных праздников. Он не имеет постоянной даты, потому что привязан к празднованию Пасхи, однако всегда приходится на теплое время года. Читайте в материале ТСН.ua, когда Зеленые праздники 2022 года, а также о традициях и истории этих дней.
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