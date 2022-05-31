Как будут работать банки и СЭП в Украине на Троицу

Как будут работать банки и СЭП в Украине на Троицу

Понедельник, 13 июня, в Украине – рабочий день.

Праздничный день 12 июня — Троица, приходящаяся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 11 по 13 июня 2022 года включительно с датой банковского дня 13 июня 2022 года.

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В НБУ объяснили, что в период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Напомним, Зеленые праздники или Троица – один из 12 крупнейших церковных праздников. Он не имеет постоянной даты, потому что привязан к празднованию Пасхи, однако всегда приходится на теплое время года. Читайте в материале ТСН.ua, когда Зеленые праздники 2022 года, а также о традициях и истории этих дней.

Святая Троица: о христианском празднике и языческих обрядах

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