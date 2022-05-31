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С начала войны россияне убили более 4 тыс. мирных жителей

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С начала войны россияне убили более 4 тыс. мирных жителей

Фото: Associated Press

За более чем три месяца войны, которую начала Россия, пострадало 8900 украинцев.

С начала войны, 24 февраля, погибли 4074 мирных жителя. Кроме того, 4826 получили ранения.

Об этом говорится в отчете ООН.

Среди убитых:

  • 1540 мужчин,
  • 1014 женщин,
  • 93 девочек,
  • 100 мальчиков,
  • 69 детей
  • пол 1258 взрослых пока неизвестен.

Среди 4826 раненых:

  • 971 человек,
  • 653 женщины,
  • 112 девушек и
  • 137 мальчиков,
  • 166 детей и 2787 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях больше всего пострадавших: 2307 погибших и 2730 раненых. На подконтрольной правительству территории: 4332 жертвы (2171 убит и 2161 ранен). На территории, контролируемой российскими захватчиками: 705 потерь (136 убитых и 569 раненых)

Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

Впрочем, в отчете отмечают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие документы все еще ждут подтверждения.

Напомним, начались 97 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донецком направлении продолжаются напряженные бои. На Донбассе ВСУ отразили 8 атак врага, а ударная авиация Воздушных сил размотала позиции оккупантов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 31 мая.

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