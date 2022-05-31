С начала войны россияне убили более 4 тыс. мирных жителей

За более чем три месяца войны, которую начала Россия, пострадало 8900 украинцев.
С начала войны, 24 февраля, погибли 4074 мирных жителя. Кроме того, 4826 получили ранения.
Об этом говорится в отчете ООН.
Среди убитых:
- 1540 мужчин,
- 1014 женщин,
- 93 девочек,
- 100 мальчиков,
- 69 детей
- пол 1258 взрослых пока неизвестен.
Среди 4826 раненых:
- 971 человек,
- 653 женщины,
- 112 девушек и
- 137 мальчиков,
- 166 детей и 2787 взрослых, пол которых пока неизвестен.
В Донецкой и Луганской областях больше всего пострадавших: 2307 погибших и 2730 раненых. На подконтрольной правительству территории: 4332 жертвы (2171 убит и 2161 ранен). На территории, контролируемой российскими захватчиками: 705 потерь (136 убитых и 569 раненых)
Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.
Впрочем, в отчете отмечают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие документы все еще ждут подтверждения.
Напомним, начались 97 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донецком направлении продолжаются напряженные бои. На Донбассе ВСУ отразили 8 атак врага, а ударная авиация Воздушных сил размотала позиции оккупантов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 31 мая.
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