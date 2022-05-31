Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область

Российская армия обстреляла Зеленодольскую общину на Днепропетровщине, пострадавших и разрушений нет.

Российские оккупанты в ночь на 31 мая обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Они попали в приграничные территории Зеленодольской общины.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

К счастью, попали в поля, поэтому пострадавших нет, ни одно здание не повреждено", — написал он.

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Лукашук добавил, что ночь была одна из самых спокойных за последние дни — без затяжных сигналов воздушной тревоги, без "прилетов" и разрушений.

Напомним, в Днепропетровской области во время проверки обнаружили две АЗС, которые завышали цены на горючее. Одну из них уже оштрафовали на 96,8 тысячи гривен.

Обзор цен: отправляемся на самый большой рынок Днепра "Озерка", где можно купить грузинские продукты

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