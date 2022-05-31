Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область

Російська армія обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, постраждалих та руйнувань немає.
Російські окупанти в ніч проти 31 травня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Вони влучили в прикордонні території Зеленодольської громади.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
"На щастя, поцілили у поля, тому постраждалих немає, жодна будівля не пошкоджена", - написав він.
Лукашук додав, що ніч була одна з найспокійніших протягом останніх днів - без затяжних сигналів повітряної тривоги, без "прильотів" і руйнувань.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час перевірки виявили дві АЗС, які завищували ціни на пальне. Одну з них вже оштрафували на 96,8 тисяч гривень.
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