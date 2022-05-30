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До Дніпропетровської області за час війни доправили 76 поранених дітей

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До Дніпропетровської області за час війни доправили 76 поранених дітей

Фото: соцмережі

До Дніпропетровської області за час війни доправили 76 поранених дітей. Трьох з них врятувати не вдалося.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як зазначається, дітей доставили з Донецької, Луганської, Харківської і Херсонської областей. Майже у кожного з них осколкові поранення і складні переломи. 

“Найменшому пораненому всього два роки. Зараз у лікарнях області залишається вісім дітей,  два - важкі. Лікарі від них не відходять. Продовжуємо приймати поранених дітей з “гарячих точок”. Маємо все, щоб їм допомогти”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що українські військові збили унікальний гелікоптер РФ.

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