До Дніпропетровської області за час війни доправили 76 поранених дітей. Трьох з них врятувати не вдалося.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Як зазначається, дітей доставили з Донецької, Луганської, Харківської і Херсонської областей. Майже у кожного з них осколкові поранення і складні переломи.
“Найменшому пораненому всього два роки. Зараз у лікарнях області залишається вісім дітей, два - важкі. Лікарі від них не відходять. Продовжуємо приймати поранених дітей з “гарячих точок”. Маємо все, щоб їм допомогти”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що українські військові збили унікальний гелікоптер РФ.
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