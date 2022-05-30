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Українські військові збили унікальний гелікоптер РФ (фото)

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Українські військові збили унікальний гелікоптер РФ (фото)

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Українські військові збили унікальний гелікоптер РФ. Його розробляли спеціально для  військового командуваня країни-агресора.

Про це з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації написав радник міністра МВС Антон Геращенко.

“Українські військові збили унікальний гелікоптер рашистів МІ-35МС, який розроблявся спеціально для військового командування. Вартість такої "пташки" - близько 36 млн доларів”, - наголосив Антон Геращенко.

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Нагадаємо, що військові перейшли у контрнаступ, який дозволить звільнити Херсон і оточити криворізьке угруповання.

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