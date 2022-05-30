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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 31 травня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 31 травня

Фото: Associated Press

Дніпро та Дніпропетровська область перебувають під постійною загрозою ракетних ударів зі сторони Росії.

А тому за можливості з міста все ж краще виїхати. Зробити це можна приватним транспортом, поїздами або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 31 травня в межах України:

  • 05:18 88/87 Ківерці - Запоріжжя-1
  • 05:33 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:43 86/85 Львів - Запоріжжя-1
  • 06:39 42/41 Львів - Дніпро
  • 07:17 92/91 Одеса-Головна - Харків-Пас
  • 09:38 3/4 Львів - Запоріжжя-1
  • 09:38 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 14:45 41/42 Козятин - Підвочиськ
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:10 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
  • 19:00 53/54 Знам’янка - Олександрія
  • 20:50 79/80 Дніпро - Київ-Пас
  • 21:14 38/37 Знам’янка - Кам'янське- Пасажирська
  • 21:34 86/85 Запоріжжя-1 - Львів
  • 22:18 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

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