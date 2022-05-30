9-річна дівчинка, яка місяць ховалась від ракет, продала своє волосся заради допомоги ЗСУ

Кіра Губіна відрізала свою косу, а отримані за неї гроші - три з половиною тисячі гривень - перерахувала на Збройні сили України.

Війну дитина бачила на власні очі, коли з батьками, молодшою сестрою та двома старшими братами, місяць просиділа у підвалі оточеного Чернігова. Батьки, котрі так пишалися рудим волоссям своєї старшої доньки, теж її підтримали, йдеться в ТСН.

Уперше за життя ножиці торкаються волосся дев’ятирічної Кіри. Не стригти волосся Кіри батьки вирішили, ще коли вона була маленькою, адже зрозуміли, що вони рідкісного рудого кольору. Мама з татом спостерігають за процесом і не стримують емоцій.

Продати те, чим пишалися всі рідні, дівчинка наважилася через війну. «Просто хотіла миру і все просто хотіла щось зробити для наших збройних сил України», - каже дівчинка.

Упродовж місяця родина переховувалася в підвалі, але навіть там дитячий крик не міг заглушити вибухів від авіаударів.

Багатодітна родина Губіних живе на околиці Чернігова. Вони ще не встигли довести до ладу нову хату, а війна її геть зрешетила. Величезні вікна та двері будинку Губіних підперті меблями, аби вони не впали. Дах теж треба відновлювати. Їм на відбудову самим потрібні гроші.

Перукарка Антоніна Нехай каже, що Кіра не перша дитина, яка продає волосся. Але раніше - підлітки витрачали гроші на власні забаганки - телефони чи дорогі іграшки. А цей учинок неабияк розчулив майстриню. «Гордість була від того, що у нас такі діти, таке росте покоління, хоче свій вклад зробити в те, що зараз відбувається», - каже жінка.

4 пучки Кіриного волосся це лише 80 грамів ваги, але довжина - 60 сантиметрів. Обрізані короткі коси Кірі вже починають подобатися, за ними легше доглядати. І лише бабусі досі з цим не змирилися. Кіра знову відрощуватиме волосся, але чи наважиться його продавати ще раз - дитина поки що не знає.

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