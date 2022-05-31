Від початку війни росіяни вбили понад 4 тис. мирних мешканців

За понад три місяці війни, яку розпочала Росія, потерпіло 8900 українців.
Від початку війни, 24 лютого, загинуло 4074 мирних мешканців. Крім того, 4826 осіб отримали поранення.
Про це йдеться у звіті ООН.
Серед вбитих:
- 1540 чоловіків,
- 1014 жінок,
- 93 дівчаток,
- 100 хлопчиків,
- 69 дітей
- стать 1258 дорослих поки що невідома.
Серед 4826 поранених:
- 971 чоловік,
- 653 жінки,
- 112 дівчат та
- 137 хлопчиків,
- 166 дітей та 2787 дорослих, стать яких поки невідома.
У Донецькій та Луганській областях найбільше потерпілих: 2307 загиблих та 2730 поранених. На підконтрольній уряду території: 4332 жертви (2171 убито та 2161 поранено). На території, контрольованій російськими загарбниками: 705 втрат (136 убитих та 569 поранених)
Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, зокрема це обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.
Втім, у звіті наголошують, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, затримується, а багато документів все ще чекають на підтвердження.
Нагадаємо, розпочалася 97 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку тривають напружені бої. На Донбасі ЗСУ відбили 8 атак ворога, а ударна авіація Повітряних сил помотлошила позиції окупантів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 31 травня.
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