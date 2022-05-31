Як працюватимуть банки та СЕП в Україні на Трійцю

Як працюватимуть банки та СЕП в Україні на Трійцю

Понеділок, 13 червня, в Україні - робочий день.

Святковий день 12 червня - Трійця, що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем, зокрема для банківської системи.

Про це повідомили в Національному банку України.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться з 11 до 13 червня 2022 року включно датою банківського дня 13 червня 2022 року.

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У НБУ пояснили, що у період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Нагадаємо, Зелені свята або Трійця - одне з 12 найбільших церковних свят. Воно не має постійної дати, тому що прив'язане до святкування Великодня, однак завжди припадає на теплу пору року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли Зелені свята 2022 року, а також про традиції та історію цих днів.

Свята Трійця: про християнське свято та язичницькі обряди

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