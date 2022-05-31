"Услышал аммиак — в подвал ху*к": Живицкий напомнил о "конченом соседе"

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий напомнил, что делать в случае утечки аммиака или хлора.

В то же время Живицкий подчеркнул, что таких памяток с правилами бояться не следует, ведь не все указанное в них может произойти в Украине.

Об этом он написал в своем Телеграмме.

"Не надо пугаться памяток: это не значит, что все, изложенное в них у нас будет происходить. К сожалению, у нас рядом конченый сосед, от которого можно ожидать чего угодно", — написал Живицкий.

Руководитель Сумской ОВА отметил, что в случае утечки аммиака следует бежать в подвал, а если произошла утечка хлора – от него следует укрываться на высоте, ведь это вещество очень тяжелое и стекает вниз.

Напомним, в Бахмутском районе Донецкой области в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Из-за обстрелов российских оккупантов произошла утечка аммиака, облако которого движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута.

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