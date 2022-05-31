"Почув аміак - в підвал ху*к": Живицький нагадав про "конченого сусіда"

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький нагадав, що робити в разі витікання аміаку чи хлору.

Водночас Живицький наголосив, що таких пам’яток з правилами боятися не слід, адже не все зазначене в них може відбутися в Україні.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

"Не треба лякатися пам'яток: це не означає, що все, викладене в них у нас відбуватиметься. Нажаль, у нас поруч кончений сусід, від якого можна очікувати чого завгодно", — написав Живицький.

Очільник Сумської ОВА зазначив, що в разі витікання аміаку слід бігти до підвалу, а якщо стався витік хлору - від нього варто ховатися на висоті, адже ця речовина дуже важка і стікає вниз.

Нагадаємо, у Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса". Через обстріли російських окупантів стався витік аміаку, хмара якого рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.

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