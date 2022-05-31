Враг минирует побережье реки Ингулец – Генштаб

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий.

В Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг ведет контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брид Херсонской области", — добавили в Генштабе.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий.

"Противник продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия, фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр"", — отметило командование ВСУ.

Напомним, что в Донецкой области в результате обстрела оккупантами погибли три человека.

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