Ворог заміновує узбережжя річки Інгулець - Генштаб

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій.

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів українських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області", - додали в Генштабі.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій.

"Противник продовжує утримувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат “Адмірал Макаров”, що має на борту до 8 крилатих ракет типу “Калібр”, - зазначило командування ЗСУ.

Нагадаємо, що на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами загинули три людини.

Читайте також: