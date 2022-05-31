Жилищная субсидия: какие документы нужны для оформления после смены правил / Фото: pixabay.com

Оборона и "социалка": Рада увеличила расходы бюджета на 287 миллиардов

Оборона и "социалка": Рада увеличила расходы бюджета на 287 миллиардов

Законопроектом предусматривается увеличение расходов на национальную безопасность и оборону на 247,77 млрд. грн.

Верховная Рада внесла изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Об этом говорится в постановлении №7413.

Расходы общего фонда увеличили на 287 миллиардов гривен. Их планируют покрыть за счет дополнительных внешних заимствований.

Кроме того, предполагается увеличить расходы на:

безопасность и оборону – 247 769,9 млн грн;

пополнение резервного фонда – 1,5 миллиарда гривен;

помощь по программе "є Підтримка" — 5 824,5 млн грн;

пенсии, надбавки и дефицит средств Пенсионного фонда – 20 063,1 млн. грн;

ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам – 12 536,7 млн грн.

"Реализация положений законопроекта позволит увеличить расходы, направляемые на нужды сектора безопасности и обороны, для остановки военной агрессии Российской Федерации против Украины и решить безотлагательные вопросы, вызванные военными действиями против Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в Минфине заявили, что бюджет лишь на треть финансируется из собственных доходов, остальные – ссуды.

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