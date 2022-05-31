Мишель: Европейский Союз может предоставить Украине €9 миллиардов макрофинансовой помощи

Речь идет о сильной и конкретной поддержке восстановления Украины.

Европейский Союз готов предоставить Украине 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом в сообщении в сервисе микроблогов Twitter написал президент Европейского Совета Шарль Мишель.

#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7



EUCO является достойным #Ukraine EUR 9 billion.



сильная и конкретная поддержка #Ukraine в reconstruction. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022

"Евросовет продолжит помогать Украине с ее немедленными потребностями в ликвидности вместе с "Большой семеркой". Евросовет готов предоставить Украине 9 миллиардов евро. Сильная и конкретная поддержка восстановления Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава государства поблагодарил главу Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.

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