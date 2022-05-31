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Гороскоп на 31 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

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Гороскоп на 31 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро позволяют овладеть своими чувствами.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 мая 2022   года рассказывает, что Овнам следует задуматься о партнерстве, а у Близнецов начинается счастливый период.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

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Пора задуматься о партнерстве. В отношениях перейдите на новый уровень. Ищите единомышленников на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка кубков"

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В отношениях ищите дружбу. А в дружбе стремитесь к любви. Приобщите друзей к общему делу.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка кубков"

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Начинается счастливый период. Ищите гармонию в любви. А бизнес наладится.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка кубков"

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Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите только один путь, а в рабочих вопросах – один вектор движения.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

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Двигайтесь вперед и вперед. В любви ждите приятных сюрпризов, а на работе – легких побед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж кубков"

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Прислушайтесь к голосу сердца. В отношениях доверяйте своей интуиции. Добавьте эмоции на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

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Ум – ваша основа. В любви выбирайте разумный вариант развития событий. Проявите интеллект в движении по карьерной лестнице.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

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Баланс – вот о чем сейчас нужно заботиться. В любви ищите гармонию, а на работе не переливайте из пустого в пустое.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

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Это карта, которую хотят увидеть все. В отношениях сегодня можно раствориться в любви. А на работе ищите партнеров.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

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Вы знаете, как поступать. В отношениях может быть больно. А на работе новые достижения придется получать умом-мечом.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка жезлов"

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Придется защищать свое. В любви сражайтесь за любовь. А на работе отстаивайте свою позицию.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

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Впереди – трудности. Закройте сердце от боли в отношениях. А в рабочих моментах придется экономить.

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