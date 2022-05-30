Таропрогноз на 30 мая — 5 июня 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют лучше понять свои поступки.

Карты Таро — это колода из 78 карт, появившаяся в Средневековье, и используется в наши дни преимущественно для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены в качестве колоды карт, когда они используются для игры или гадания, а также могут быть просто набором графических образов (или даже словесных описаний образов), когда они используются как символы.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Семерка жезлов".

Эта карта свидетельствует о защите, цели, получении преимуществ. Однако сейчас вам может мешать нежелание сдвинуться с места, желание надеяться только на собственные силы, брошенный вызов, невозможность твердо сказать нет, желание уничтожения, растерянность в сложной ситуации. Важно сейчас устоять перед врагами – даже внутренними и не прибегать к бессмысленной борьбе и агрессивному взаимодействию.

Нужно крепко стоять на своих ногах и отстаивать свои права. Сражайтесь с внутренними демонами и страхами. Помните о том, что для отстаивания собственных предубеждений нужна смелость, а для понимания их подлинной ценности – благоразумие.

Продолжает наш расклад карта Таро под названием "Колесо Фортуны".

Эта карта свидетельствует о неизбежности, успехе, чувстве времени, поворотном моменте, судьбе. Она подсказывает, что в жизни ничего не определено кроме самой неопределенности, а каждый момент связан с началом нового цикла. Ищите совпадения, учитесь видеть циклы и повторяющиеся ситуации, ловите ощущение того, что вас несет поток, не упускайте возможность поймать свой второй шанс, а успех стучится в вашу дверь. Ожидайте непредвиденных событий.

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Вы свободны в своем выборе, который может либо улучшить вашу жизнь, либо забросить вас в бездну. Если появляется эта карта, вы оказываетесь в большом потоке или становитесь частью большого цикла. Самое главное здесь – не надеяться на "судьбу", а взять на себя ответственность за свои действия. Не думайте, что весь мир против вас, влейтесь в космический танец и станьте его частью, будьте сами его хореографом. Вы готовы начать все с чистого листа или устремиться в большую авантюру. В этот момент начинается новая фаза вашей жизни, хотите вы этого или нет.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Паж кубков".

Эта карта рассказывает о восприятии, чувственности и душевных порывах. В вашем деле поможет демонстрация чувств, подлинные порывы, доверие своей интуиции, начало чего-то нового.

"Паж кубков" символизирует эмоциональную чувственность с положительной стороны. Необходимо более воспринимать потребности других людей, а также внести творческую жилку в вашу работу. Подумайте, что вы вносите в свое дело, а что – ваши партнеры.

Впереди вас ждут новые победы и вы с головой окунетесь в дела.

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