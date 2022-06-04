4 июня 2022 – этот день в истории, основные события

4 июня 2022 – суббота. 101-й день войны России против Украины. 155-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

4 июня — День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. К сожалению, это печальное событие актуально сегодня, когда идет полномасштабная война с российскими оккупантами. С 24 февраля 2022 года (т.е. за три месяца вторжения) уже более 240 детей погибли и еще более 670 пострадали от агрессии РФ.

Также 4 июня – День Хозяйственных Судов Украины. Именно в этот день 1991 Верховная Рада утвердила закон "Об арбитражном (хозяйственном) суде".

А еще 4 июня – Всемирный день борьбы с кариесом. Главная цель события – привлечь внимание людей к важности правильного ухода за полостью рта. Ее внедрили по инициативе стоматологов 2013 года.

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии. Памятный день был введен Генеральной ассамблеей ООН на одном из специальных заседаний по вопросам о Паленстине 1982 года.

Также 4 июня – Международный день спойлеров (International Spoiler Day). Спойлер происходит от английского слова, которое означает "портить", то есть это заранее распространенная важная информация о событии, сюжете, новости, которая разрушает ожидания от него. Событие было придумано в США – родине странных дней.

4 июня – какой сегодня праздник в церковном календаре

4 июня – день памяти мученика Василиска / Фото: commons.wikimedia.org

4 июня в церковном календаре – день памяти мученика Василиска. Святой Василиск много выстрадал вместе с двумя другими мучениками – Клеоникой и Евтропией. Последних двоих убили, а его оставили в живых и бросили в тюрьму. Там он молился Господу со слезами на глазах, говоря: "Господи Иисусе Христе, вспомни и не забудь меня до конца, но и мое к мученичеству призвание открыто в исполнение приведи, чтобы не был я отлучен от тех святых мужей, которые со мною были взятые и передо мной пострадали и увенчались». Явился к нему ночью Бог и ответил на молитвы: «Помню о тебе и не забуду тебя, и имя твое изначально написано с теми, которых с тобой было взято. и память твою славную сделаю по всей земле, а теперь иди, дай последнее целование матери своей, и братьям, и родственникам, и когда возвратишься, тотчас мученичества венец примешь и почиешь в Команах, не бойся же мучений, имеющих тебе. быть, Я с тобою, и не должны повредить тебе проступки человеческие.

Когда возбудился Василиск, очень обрадовался и снова молился. Тогда дверь темницы отворилась и тогда попросил он главного сторожа, чтобы он отпустил его на четыре дня проститься с родными. Воины сопровождали его в деревню, но не успели вернуться назад в темницу. Пришел тогда игемон Агриппа, помолился нечестивым богам и принес им жертвы. Узнал от главного сторожа, что воины повели заключенного христианина в деревню и приказал следовать за ними. По дороге разные люди рассказывали игемону о чудесах, которые творил Василиск. Но он им не поверил. Встретил Агриппа Василиска и приказал убить христианина мечом.

Памятные даты 4 июня

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 4 июня:

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907 год – завершается период правления в Китае династии Тан;

1070 год – первое письменное упоминание о сыре Рокфор;

1286 год — Королевство Иерусалимское объединилось под властью короля Кипра Генриха II;

1500 год — Киев, согласно Магдебургскому праву, освобождают от всех торговых пошлин;

1630 год — Тарас Трясило под Переяславом разгромил поляков во главе с Конецпольским;

1664 год — Новый Амстердам переименовывают в Нью-Йорк;

1665 год — Испанская королева Мария Анна Австрийская подписывает указ о переименовании Разбойничьих островов на Марианские;

1865 год — в американском штате Огайо совершает первое в истории ограбление поезда;

1874 год — проходит первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко;

1921 год — во Франции впервые представляют духи "Chanel № 5";

1942 год — начинается битва за атолл Мидуэй, одно из величайших битв Второй мировой войны;

1944 год – части 5-й армии США войска вступают в Рим;

1946 год — Хуан Перон становится президентом Аргентины;

1954 год — премьер-министры Франции и Вьетнама Жозеф Ланье и Буу Лок подписывают в Париже договор "о полной независимости Вьетнама";

1771 год — данско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открывает Аляску;

1989 год — акцию протеста на площади Тяньаньмэнь в столице Китая, Пекине, жестоко подавляют танками, погибают сотни граждан;

1992 год – принимают герб Казахстана;

2014 год — официальная дата основания 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 июня

Каковы сегодня именины: Василиск, Даниил, Владимир, Макар, Иван, Павел, Михаил, Софья.

4 июня родились:

1877 год – украинский живописец Панин Михаил Никитич;

1907 год – украинский скульптор Кирилл Диденко;

1909 год – украинский писатель, сценарист Александр Ильченко;

1941 год – украинский кобзарь Василий Литвин;

1976 год – украинский футболист Вячеслав Кернозенко;

1978 год – украинский хоккеист Константин Калмыков.

Погода на 4 июня

4 июня в Киеве ясно до половины дня, без осадков. В Львове облачная погода продержится весь день, вечером возможен дождь с грозой. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +14 ночью. Во Львове +25 днем и +12 ночью. В Харькове +25 днем и +15 ночью. В Одессе +27 днем и +17 ночью.