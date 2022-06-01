Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Троица 2022: что приготовить к праздничному столу

Дата публикации
Просмотры
902
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Троица 2022: что приготовить к праздничному столу

Троица 2022 года: какие блюда приготовить к праздничному столу / Фото: Pexels

Троица – великий церковный праздник, дата которого привязана к празднованию Пасхи. В этом году христиане западного и восточного обряда впервые за многие годы будут праздновать Троицу 2022 вместе — 12 июня. Читайте на сайте ТСН.ua, какие блюда должны быть на праздничном столе на Троицу.

На Троицу традиционно дома украшают веточками деревьев, полевыми цветами, травами и другими растениями, в частности, аиром. А еще вся семья собирается за праздничным столом, чтобы отпраздновать один из 12 самых больших праздников в церковном календаре. Обеды должны включать в себя определенные блюда.

Троица 2022: какие блюда должны быть на столе

  1. Рыбные и мясные блюда — в течение недели до и после Троицы поста не нужно соблюдать даже в среду и пятницу, поэтому не запрещается готовить на праздничный стол блюда из мяса и рыбы (жаркое, отбивные, котлеты).
  2. Блинчики – традиционное блюдо на Троице, которое обязательно должно быть на столе.
  3. Блюда с яйцами – омлеты, яичные и т.д. можно без проблем готовить в эти дни.
  4. Пироги и пирожки — наши предки воспринимали Троицкие пироги (так их часто называли) как нечто особенное, поэтому кусочек всегда клали у иконы, когда дочери выходили замуж, эти кусочки Троицких пирогов отдавали как обереги счастья в новой семье.
  5. Салаты – на праздничном столе к Троице 2022 обязательно должны быть разнообразные салаты.

Следует помнить, что на Троицу очень важно готовить блюда с большим количеством зелени.

Что приготовить на Троицу 2022: несколько вкусных рецептов

Троица 2022: что приготовить / © Pexels
Троица 2022: что приготовить / Фото: Pexels

Пирог из щавеля

Вам понадобится:

  • 200 г свежего щавеля;
  • 1 стакан муки;
  • 1 стакан сахара;
  • 3 яйца;
  • 1 столовая ложка коньяка;
  • сахарная пудра.

Приготовление довольно простое:

  1. Щавель тщательно промыть, дать воде стечь, а затем нарезать соломкой.
  2. Выложить в смазанную растительным маслом форму.
  3. Отдельно взбить яйца с сахаром – должна получиться стойкая белая масса. Добавить муку и коньяк, затем перемешать.
  4. Залить щавель тестом.
  5. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Когда пирог со щавелем будет готов, остудить его и посыпать сахарной пудрой.

Зеленый борщ со шпинатом

Зеленый борщ: рецепт на Троицу / © pixabay.com
Зеленый борщ: рецепт на Троицу / Фото: pixabay.com

Вам понадобится:

  • 1 средняя морковка;
  • 2 луковицы;
  • 2 картофелины;
  • 1 лавровый лист;
  • 1 пучок шпината;
  • 1 пучок зеленого лука;
  • 2 столовых ложки подсолнечного масла;
  • 4 перепиленных яйца;
  • соль и перец.

Как приготовить зеленый борщ со шпинатом?

  1. Очистить одну луковицу и половину морковки. Морковь порезать на кружочки, а лук оставить целым. Взять кастрюлю на 1,5-2 литра, положить туда овощи, залить водой, добавить щепотку соли и лавровый лист. Довести до кипения и проварить 20 минут. По желанию можете добавить корни сельдерея, стебли петрушки и укропа.
  2. Отварить перепелиные яйца (4-5 минут). Когда овощной бульон будет готов, удалить из него лавровый лист и овощи, а оставить воду на маленьком огне.
  3. Размельчить на маленькие кубики вторую половину морковки, мелко порезать луковицу. Почистить картофелины и порезать на такие же кубики, что и морковь.
  4. Хорошо промыть пучок шпината, крупно порезать или порвать в куски. Промыть зеленый лук, порезать. Все это добавить в кастрюлю с бульоном и довести до кипения.
  5. Налейте 2 столовых ложки подсолнечного масла и варите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким.

В каждую тарелку борща нужно положить одно яйцо, разрезанное на половинки.

Творожные блины с зеленью

Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 1,5-2 стакана молока;
  • 150 г твердого сыра;
  • 1-1,5 стакана муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • соль, сахар;
  • 2 столовых ложки подсолнечного масла;
  • разная зелень (зеленый лук, укроп, петрушка);
  • 1 зубчик чеснока;
  • 50 г сливочного масла.

Процесс приготовления очень прост:

  1. Потереть творог на мелкую терку;
  2. Хорошо промыть зелень, просушить и порезать мелко.
  3. Пропустить чеснок через чеснока.
  4. Взбить яйца с солью и сахаром, добавить подогретое молоко, всыпать муку, тщательно перемешать.
  5. Добавить к тесту творог, зелень и чеснок. Затем влить растительное масло и еще раз перемешать.

Сковороду рекомендуется смазывать только для первого блинчика. Тесто набирается черпаком и обжаривается с обеих сторон. Готовые блины нужно смазать сливочным маслом.

Следующая публикация