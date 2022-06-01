Троица 2022: что приготовить к праздничному столу

Троица – великий церковный праздник, дата которого привязана к празднованию Пасхи. В этом году христиане западного и восточного обряда впервые за многие годы будут праздновать Троицу 2022 вместе — 12 июня. Читайте на сайте ТСН.ua, какие блюда должны быть на праздничном столе на Троицу.

На Троицу традиционно дома украшают веточками деревьев, полевыми цветами, травами и другими растениями, в частности, аиром. А еще вся семья собирается за праздничным столом, чтобы отпраздновать один из 12 самых больших праздников в церковном календаре. Обеды должны включать в себя определенные блюда.

Троица 2022: какие блюда должны быть на столе

Рыбные и мясные блюда — в течение недели до и после Троицы поста не нужно соблюдать даже в среду и пятницу, поэтому не запрещается готовить на праздничный стол блюда из мяса и рыбы (жаркое, отбивные, котлеты). Блинчики – традиционное блюдо на Троице, которое обязательно должно быть на столе. Блюда с яйцами – омлеты, яичные и т.д. можно без проблем готовить в эти дни. Пироги и пирожки — наши предки воспринимали Троицкие пироги (так их часто называли) как нечто особенное, поэтому кусочек всегда клали у иконы, когда дочери выходили замуж, эти кусочки Троицких пирогов отдавали как обереги счастья в новой семье. Салаты – на праздничном столе к Троице 2022 обязательно должны быть разнообразные салаты.

Следует помнить, что на Троицу очень важно готовить блюда с большим количеством зелени.

Что приготовить на Троицу 2022: несколько вкусных рецептов

Троица 2022: что приготовить / Фото: Pexels

Пирог из щавеля

Вам понадобится:

200 г свежего щавеля;

1 стакан муки;

1 стакан сахара;

3 яйца;

1 столовая ложка коньяка;

сахарная пудра.

Приготовление довольно простое:

Щавель тщательно промыть, дать воде стечь, а затем нарезать соломкой. Выложить в смазанную растительным маслом форму. Отдельно взбить яйца с сахаром – должна получиться стойкая белая масса. Добавить муку и коньяк, затем перемешать. Залить щавель тестом. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Когда пирог со щавелем будет готов, остудить его и посыпать сахарной пудрой.

Зеленый борщ со шпинатом

Зеленый борщ: рецепт на Троицу / Фото: pixabay.com

Вам понадобится:

1 средняя морковка;

2 луковицы;

2 картофелины;

1 лавровый лист;

1 пучок шпината;

1 пучок зеленого лука;

2 столовых ложки подсолнечного масла;

4 перепиленных яйца;

соль и перец.

Как приготовить зеленый борщ со шпинатом?

Очистить одну луковицу и половину морковки. Морковь порезать на кружочки, а лук оставить целым. Взять кастрюлю на 1,5-2 литра, положить туда овощи, залить водой, добавить щепотку соли и лавровый лист. Довести до кипения и проварить 20 минут. По желанию можете добавить корни сельдерея, стебли петрушки и укропа. Отварить перепелиные яйца (4-5 минут). Когда овощной бульон будет готов, удалить из него лавровый лист и овощи, а оставить воду на маленьком огне. Размельчить на маленькие кубики вторую половину морковки, мелко порезать луковицу. Почистить картофелины и порезать на такие же кубики, что и морковь. Хорошо промыть пучок шпината, крупно порезать или порвать в куски. Промыть зеленый лук, порезать. Все это добавить в кастрюлю с бульоном и довести до кипения. Налейте 2 столовых ложки подсолнечного масла и варите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким.

В каждую тарелку борща нужно положить одно яйцо, разрезанное на половинки.

Творожные блины с зеленью

Вам понадобится:

2 яйца;

1,5-2 стакана молока;

150 г твердого сыра;

1-1,5 стакана муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

соль, сахар;

2 столовых ложки подсолнечного масла;

разная зелень (зеленый лук, укроп, петрушка);

1 зубчик чеснока;

50 г сливочного масла.

Процесс приготовления очень прост:

Потереть творог на мелкую терку; Хорошо промыть зелень, просушить и порезать мелко. Пропустить чеснок через чеснока. Взбить яйца с солью и сахаром, добавить подогретое молоко, всыпать муку, тщательно перемешать. Добавить к тесту творог, зелень и чеснок. Затем влить растительное масло и еще раз перемешать.

Сковороду рекомендуется смазывать только для первого блинчика. Тесто набирается черпаком и обжаривается с обеих сторон. Готовые блины нужно смазать сливочным маслом.