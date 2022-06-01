Троица 2022: что приготовить к праздничному столу

Троица – великий церковный праздник, дата которого привязана к празднованию Пасхи. В этом году христиане западного и восточного обряда впервые за многие годы будут праздновать Троицу 2022 вместе — 12 июня. Читайте на сайте ТСН.ua, какие блюда должны быть на праздничном столе на Троицу.
На Троицу традиционно дома украшают веточками деревьев, полевыми цветами, травами и другими растениями, в частности, аиром. А еще вся семья собирается за праздничным столом, чтобы отпраздновать один из 12 самых больших праздников в церковном календаре. Обеды должны включать в себя определенные блюда.
Троица 2022: какие блюда должны быть на столе
- Рыбные и мясные блюда — в течение недели до и после Троицы поста не нужно соблюдать даже в среду и пятницу, поэтому не запрещается готовить на праздничный стол блюда из мяса и рыбы (жаркое, отбивные, котлеты).
- Блинчики – традиционное блюдо на Троице, которое обязательно должно быть на столе.
- Блюда с яйцами – омлеты, яичные и т.д. можно без проблем готовить в эти дни.
- Пироги и пирожки — наши предки воспринимали Троицкие пироги (так их часто называли) как нечто особенное, поэтому кусочек всегда клали у иконы, когда дочери выходили замуж, эти кусочки Троицких пирогов отдавали как обереги счастья в новой семье.
- Салаты – на праздничном столе к Троице 2022 обязательно должны быть разнообразные салаты.
Следует помнить, что на Троицу очень важно готовить блюда с большим количеством зелени.
Что приготовить на Троицу 2022: несколько вкусных рецептов
Пирог из щавеля
Вам понадобится:
- 200 г свежего щавеля;
- 1 стакан муки;
- 1 стакан сахара;
- 3 яйца;
- 1 столовая ложка коньяка;
- сахарная пудра.
Приготовление довольно простое:
- Щавель тщательно промыть, дать воде стечь, а затем нарезать соломкой.
- Выложить в смазанную растительным маслом форму.
- Отдельно взбить яйца с сахаром – должна получиться стойкая белая масса. Добавить муку и коньяк, затем перемешать.
- Залить щавель тестом.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Когда пирог со щавелем будет готов, остудить его и посыпать сахарной пудрой.
Зеленый борщ со шпинатом
Вам понадобится:
- 1 средняя морковка;
- 2 луковицы;
- 2 картофелины;
- 1 лавровый лист;
- 1 пучок шпината;
- 1 пучок зеленого лука;
- 2 столовых ложки подсолнечного масла;
- 4 перепиленных яйца;
- соль и перец.
Как приготовить зеленый борщ со шпинатом?
- Очистить одну луковицу и половину морковки. Морковь порезать на кружочки, а лук оставить целым. Взять кастрюлю на 1,5-2 литра, положить туда овощи, залить водой, добавить щепотку соли и лавровый лист. Довести до кипения и проварить 20 минут. По желанию можете добавить корни сельдерея, стебли петрушки и укропа.
- Отварить перепелиные яйца (4-5 минут). Когда овощной бульон будет готов, удалить из него лавровый лист и овощи, а оставить воду на маленьком огне.
- Размельчить на маленькие кубики вторую половину морковки, мелко порезать луковицу. Почистить картофелины и порезать на такие же кубики, что и морковь.
- Хорошо промыть пучок шпината, крупно порезать или порвать в куски. Промыть зеленый лук, порезать. Все это добавить в кастрюлю с бульоном и довести до кипения.
- Налейте 2 столовых ложки подсолнечного масла и варите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким.
В каждую тарелку борща нужно положить одно яйцо, разрезанное на половинки.
Творожные блины с зеленью
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 1,5-2 стакана молока;
- 150 г твердого сыра;
- 1-1,5 стакана муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- соль, сахар;
- 2 столовых ложки подсолнечного масла;
- разная зелень (зеленый лук, укроп, петрушка);
- 1 зубчик чеснока;
- 50 г сливочного масла.
Процесс приготовления очень прост:
- Потереть творог на мелкую терку;
- Хорошо промыть зелень, просушить и порезать мелко.
- Пропустить чеснок через чеснока.
- Взбить яйца с солью и сахаром, добавить подогретое молоко, всыпать муку, тщательно перемешать.
- Добавить к тесту творог, зелень и чеснок. Затем влить растительное масло и еще раз перемешать.
Сковороду рекомендуется смазывать только для первого блинчика. Тесто набирается черпаком и обжаривается с обеих сторон. Готовые блины нужно смазать сливочным маслом.