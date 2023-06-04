Валентина Хамайко прокомментировала горе, которое случилось в ее семье

Ведущая программы "Сніданок.Вихідний" Валентина Хамайко впервые прокомментировала гибель сына ее мужа, бизнесмена Андрея Онистрата, Остапа на войне.

На странице в Instagram Хамайко разместила семейные фото, где вся семья изображена вместе с Остапом. Как они все вместе путешествовали, как в шесть лет Остап бежал свой первый старт в Гамбурге, а семья ждала его на финише и высматривала в толпе детей.

Ведущая поделилась, что через месяц старшему сыну ее мужа должно было исполниться 22 года, но он уже год, как служил в рядах ВСУ. Остап пошел на войну добровольцем. Решение сына поддержал Андрей Онистрат, а вскоре бизнесмен и сам пошел на фронт защищать Украину:

"Этот год стал для него годом перевоплощения. Мы видели, как он мужествовал и взрослел с каждым приездом, как становился решительным и учился ежедневно ценить жизнь. Андрей с первых дней поддерживал решение сына... а потом и сам пошел... Последние два месяца парни служили вместе. Остап погиб во время исполнения боевого задания... В моем сердце навсегда будет его последний приезд... всего один вечер, но он был особенным... Все дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки... Они напоминали клубок котят... все время о чем-то говорили, расспрашивали Остапа …игрались и обнимались", – поделилась Хамайко.

Напомним, что 2 июня во время исполнения боевой задачи на войне погиб 21-летний сын украинского банкира и бизнесмена Андрея Онистрата Остап. Онистрат – муж ведущей Валентины Хамайко. Остап его старший сын от предыдущего брака. Парень год защищал Украину на фронте в рядах ВСУ, а через месяц ему должно было исполниться 22 года.

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