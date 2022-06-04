4 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

4 червня 2022 року – субота. 101-й день війни Росії проти України. 155-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 червня - День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На жаль, ця сумна подія актуальна сьогодні, коли йде повномасштабна війна з російськими окупантами. Від 24 лютого 2022 року (тобто за три місяця вторгнення) вже понад 240 дітей загинуло та ще понад 670 постраждало від агресії РФ.

Також 4 червня - День Господарських Судів України. Саме цього дня 1991 року Верховна Рада затвердила закон "Про арбітражний (господарський) суд".

А ще 4 червня - Всесвітній день боротьби з карієсом. Головна мета події - привернути увагу людей до важливості правильного догляду за ротовою порожниною. Її запровадили за ініціативою стоматологів 2013 року.

4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. Пам'ятний день був запроваджений Генеральною асамблеєю ООН під час одного зі спеціальних засідань з питань про Паленстину 1982 року.

Також 4 червня - Міжнародний день спойлерів (International Spoiler Day). Спойлер походить від англійського слова, яке означає "псувати", тобто це заздалегідь розповсюджена важлива інформація про подію, сюжет, новину, яка руйнує очікування від неї. Подія була придумана в США - батьківщині дивних днів.

4 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

4 червня - день пам'яті мученика Василіска / Фото: commons.wikimedia.org

4 червня в церковному календарі – день пам'яті мученика Василіска. Святий Василіск багато вистраждав разом з двома іншими мучениками - Клеоника і Євтропія. Останніх двох вбили, а його залишили живим і кинули до в'язниці. Там він молився до Господа зі сльозами на очах, промовляючи: "Господи Ісусе Христе, згадай і не забудь мене до кінця, але й моє до мучеництва покликання відкрито у сповнення приведи, щоб не був я відлучений від тих святих мужів, які зі мною були взяті й переді мною постраждали й увінчалися". Явився до нього вночі Бог і відповів на молитви: "Пам'ятаю про тебе і не забуду тебе, й ім'я твоє від початку написане з тими, яких з тобою було взято. Тому не сумуй, що останній, багатьох-бо випереджуєш, і пам'ять твою славною зроблю по цілій землі. Нині ж іди, дай останнє цілування матері своїй, і братам, і родичам. І, коли повернешся, зразу мучеництва вінець приймеш і спочинеш у Команах. Не бійся ж тих мук, що мають тобі бути, Я-бо з тобою, і не мають пошкодити тобі підступи людські".

Коли збудився Василіск, то дуже зрадів і знову молився. Тоді двері темниці відчинилися і тоді попросив він головного сторожа, щоб він відпустив його на чотири дні попрощатися з рідними. Воїни супроводили його до села, але не встигли повернутися назад до темниці. Прийшов тоді ігемон Агрипа, помолився нечестивим богам і приніс їм жертви. Дізнався від головного сторожа, що воїни повели ув'язненого християнина в село і наказав слідувати за ними. По дорозі різні люди розповідали ігемону про чудеса, які творив Василіск. Але він їм не повірив. Зустрів Агрипа Василіска і наказав забити християнина мечем.

Пам’ятні дати 4 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 4 червня:

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907 рік — завершується період правління в Китаї династії Тан;

1070 рік — перша письмова згадка про сир Рокфор;

1286 рік — Королівство Єрусалимське об'єдналося під владою короля Кіпра Генріха II;

1500 рік — Київ, згідно з Магдебурзьким правом, звільняють від усіх торгових мит;

1630 рік — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським;

1664 рік — Новий Амстердам перейменовують на Нью-Йорк;

1665 рік — Іспанська королева Марія Анна Австрійська підписує указ про перейменування Розбійничих островів на Маріанські;

1865 рік — в американському штаті Огайо скоююьб перше в історії пограбування поїзда;

1874 рік — відбуваються перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка;

1921 рік — у Франції вперше представляють парфуми "Chanel № 5";

1942 рік — починається битва за атол Мідуей, одна з найвидатніших битв Другої світової війни;

1944 рік — частини 5-ї армії США війська вступають до Рима;

1946 рік — Хуан Перон стає президентом Аргентини;

1954 рік — прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписують у Парижі договір "про повну незалежність В'єтнаму";

1771 рік — дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкриває Аляску;

1989 рік — акцію протесту на майдані Тяньаньмень в столиці Китаю, Пекіні, жорстоко придушують танками, гине сотні громадян;

1992 рік — приймають герб Казахстану;

2014 рік — офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 червня

Які сьогодні іменини: Василіск, Данило, Володимир, Макар, Іван, Павло, Михаїл, Софія.

4 червня народилися:

1877 рік — український живописець Панін Михайло Микитович;

1907 рік — український скульптор Кирило Діденко;

1909 рік — український письменник, сценарист Олександр Ільченко;

1941 рік — український кобзар Василь Литвин;

1976 рік — український футболістВ'ячеслав Кернозенко;

1978 рік — український хокеїст Костянтин Калмиков.

Погода на 4 червня

4 червня в Києві ясно до половини дня, без опадів. У Львові хмарна погода протримається весь день, увечері можливий дощ з грозою. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно вдень, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +14 вночі. У Львові +25 вдень та +12 вночі. У Харкові +25 вдень та +15 вночі. В Одесв +27 вдень та +17 вночі.