5 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Associated Press

5 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

5 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

5 червня 2022 року – неділя. 102-й день війни Росії проти України. 156-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

5 червня - День міста Черкаси. Припадає на першу неділю червня, хоча за деякими джерелами святкується в третю неділю вересня. Місто було засноване 1286 року на березі річки Дніпро. Перші письмові згадки датуються 1325 роком. Пізніше про Черкаси згадують в ярлику хана Меглі-Гирея 1507 року.

Також 5 червня - День працівників місцевої промисловості. Щороку припадає на першу неділю червня. Присвячена ця подія всім тим, хто віддає свої сили задля добробуту українців.

А ще 5 червня - День меліоратора. Праця меліораторів дуже важлива, адже саме від правильної меліорації земель залежить врожай практично всіх культур. Свято запровадили 24 травня 1976 року.

5 червня - День працівників водного господарства. Подію офіційно запровадили 18 березня 2003 року. Це дуже важлива дата, адже вода - джерело всього живого на землі. Потрібно вміти бережно використовувати ресурси не лише в Україні, але й в усьому світі.

Також 5 червня - Міжнародний день людей, які подолали рак. Щороку припадає на першу неділю червня. Цей день був створений для тих, хто зміг перемогти підступну та важку хворобу та стати на шлях відновлення після онкології.

А ще 5 червня - Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля. Припадає щороку на першу неділю червня. Дата була запроваджена у зв'язку з необхідністю поширення інформації про хворобу Вернейля. Це захворювання шкіри, яке діагностують у 1% чоловіків та жінок у всьому світі.

5 червня - Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Подію започаткували 2017 року, щоб донести до людей інформацію про те, що шкідники завдають клопоту фермерству та розносять велику кількість різноманітних хвороб.

Також 5 червня - Міжнародний день боротьби з незаконним і неврегульованим рибальством. Дата була запроваджена 2017 року для того, щоб проінформувати суспільство про необхідність охорони навколишнього середовища.

А ще 5 червня - Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією. Тобто один біологічний вид не повинен пригнічувати інші. Цю ідею вперше розвинув в своїх творах письменник Ричард Райдер. Основна мета події - привернути увагу людей до тварин, які не можуть себе самі захистити.

5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища. Дата була встановлена ООН 1972 року під час відкриття Стокгольмської конференції.

5 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

5 червня - неділя Святих Отців I Вселенського собору / Фото: commons.wikimedia.org

5 червня в церковному календарі – неділя Святих Отців I Вселенського собору. Припадає на сьому неділю після святкування Великодня, а тому не має певної дати. I Вселенський собор відбувся 325 року в Нікеї під час правління імператора Костянтина Великого. Скликали його проти лжевчення олександрійського священника Арія, який відкидав Божество і предвічне народження другого Лиця святої Трійці, а також вчив що Син Божий лише вище творіння.

Пам’ятні дати 5 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 5 червня:

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1849 рік — Данія стає конституційною монархією;

1882 рік — у Парижі відкривають Музей Гревен;

1894 рік — у Львові розпочинає роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;

1910 рік — у Києві відбувається перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота;

1919 рік — у ході українсько-польської війни 1918—1919 років розпочинається Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;

1945 рік — воєначальники союзних держав підписюють в Берліні Декларацію про поразку Німеччини;

1977 рік — у продажу з'явивляється перший персональний комп'ютер Apple II;

1990 рік — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату і обрирає першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 червня

Які сьогодні іменини: Михайло, Леонтій, Данило, Афанасій, Євфросинія, Марія, Дарина.

5 червня народилися:

1895 рік — український поет, прозаїк і драматург Михайло Яловий;

1941 рік — український футболіст і тренер Анатолій Пузач.

Погода на 5 червня

5 червня в Києві хмарно, зранку розпочнеться дощ, який закінчиться ближче до вечора. У Львові протягом дня похмура погода, вдень розпочнеться дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +16 вночі. У Львові +22 вдень та +13 вночі. У Харкові +24 вдень та +15 вночі. В Одесі +23 вдень та +18 вночі.