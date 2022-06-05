Астрологічний прогноз на 5 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для добрих справ, які завжди є доречними, але сьогодні — особливо. Величезної сили набувають слова: вони матеріалізуються з великою швидкістю, тому кожному з нас треба уважно стежити за тим, що він говорить.

Символ дня: флюгер.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: фіолетовий, білий.

Щасливе каміння дня: корал, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороба, що розпочалася цього дня, особливо якщо вона пов'язана з органами дихання, може мати тривалий перебіг і ускладнення. Проте будь-яке хірургічне втручання обіцяє бути успішним, тому на цей день можна призначати операції будь-якого ступеня складності.

Сни дня: сни цього місячного дня часто бувають пророчими, тож варто запам'ятати "сюжет" та проаналізувати його.

Афоризм дня: "Чудове відчуття — знати, що ти сам будуєш світ" (Айзек Азімов).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Ангел-охоронець дня: Арфед — приносить земні гаразди й багатство.

Магія та містика дня: можна займатися виготовленням талісманів, метою яких є притягнення успіху і вирішення фінансових питань.

Табу дня: в жодному разі не можна брехати — це може призвести до непередбачуваних наслідків.

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