Дитина не сама: де знайти інструкцію з турботи під час війни

Тут ви знайдете інструкції з тимчасового влаштування дітей у сім’ї, практичні поради з питань адаптації дитини
Під час війни порушуються всі права дитини — на освіту, недоторканність, право бути з сім’єю, тож ЮНІСЕФ запускає сайт «Дитина не сама: Інструкція з турботи», де будуть доносити інформацію про те, як правильно у воєнних умовах підтримувати та захищати права дітей, що позбавлені батьківського піклування.
Про це ЮНІСЕФ інформує у повідомленні у Facebook.
Тут ви знайдете інструкції з тимчасового влаштування дітей у сім’ї, практичні поради з питань адаптації дитини, а також контакти служб та органів для захисту дітей в Україні та за кордоном.
Журналісти, які висвітлюють чутливі теми, та психологи, які працюють з дітьми, також зможуть знайти корисну інформацію на цьому сайті.
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