Резніков розповів про мрії кремлівської влади

Ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022, - пише МОУ.
«Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року», – сказав Олексій Резніков, нагадавши, що мрією кремлівської влади є «зібрати «їхні» землі».
«Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому», – застеріг Міністр оборони України.
Російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери та ґвалтівники.
«Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх «орки», – резюмував Олексій Резніков.
Нагадаємо, видання CNN повідомило, що американські та західні чиновники стурбовані тим, що якщо росіяни та українці не повернуться до столу переговорів та не досягнуть угоди, війна затягнеться – потенційно на роки.
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