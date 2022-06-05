Тейлор: США мають підтримувати Україну просто зараз усім, чим можемо

Тейлор: США мають підтримувати Україну просто зараз усім, чим можемо

Дипломат погодився, що Україна потребує більше військової допомоги.

Сполучені Штати Америки мають робити більше, надавати додаткову індивідуальну зброю, взагалі більше видів зброї.

Про це заявив експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор,- пише Укрінформ.

"Системи HIMARS та MLRS – це гарний хід, добре, що адміністрація прийняла таке рішення. Зараз вони можуть розширити це й надіслати більше боєприпасів, ракет для цих пускових установок, це важливо»,- зауважив Тейлор.

Ключове значення має терміновість постачання: чим швидше, тим краще.

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«Сполучені Штати мають підтримувати Україну просто зараз усім, чим можемо», - вважає експосол.

Росія також має великий арсенал, яким завдає значних ударів по українських позиціях. Тож системи HIMARS та MLRS забезпечать ЗСУ додаткову відстань, щоби не бути ураженими ворожим вогнем.

Нагадаємо, напередодні пані посол США Бріджит Брінк заявила, що українська сторона сама вирішуватиме, на яку відстань застосовувати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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