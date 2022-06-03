"Україна переможе": Блінкен прокоментував 100 днів війни

Державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи 100 днів боротьби України із ворогом, закликав російського президента Путіна негайно припинити військові дії.

Також американський дипломат наголосив, США та їхні союзники і партнери не прагнуть затягнути бойові дії в Україні.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США, опублікованій 3 червня.

"Ми знову закликаємо президента Путіна негайно припинити цей конфлікт і всі страждання та глобальні потрясіння, які спричинила його війна. Ні Сполучені Штати, ні наші союзники і партнери не прагнуть затягувати війну, щоб завдати болю Росії. Ми дуже поважаємо громадян Росії, які не є нашим ворогом і заслуговують на краще майбутнє, ніж те, що принесе продовження війни та посилення репресій", - сказано у заяві.

У дипломатичному відомстві США запевнили, що допом ожуть захистити суверенітет і територіальну цілісність України, а опісля допоможуть відбудувати знищені російськими військовими міста та громади.

"Як сказав президент Байден, наша мета проста: Сполучені Штати хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляли, президент США Байден під виступу у Білому домі наголосив, що Америка не має наміру вказувати українцям, "що вони мають і не мають робити.

Яким був сотий день війни на фронті

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