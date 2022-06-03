"Украина победит": Блинкен прокомментировал 100 дней войны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя 100 дней борьбы Украины с врагом, призвал российского президента Путина немедленно прекратить военные действия.
Также американский дипломат подчеркнул, что США и их союзники и партнеры не стремятся затянуть боевые действия в Украине.
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном 3 июня.
"Мы снова призываем президента Путина немедленно прекратить этот конфликт и все страдания и глобальные потрясения, которые повлекла его война. Ни Соединенные Штаты, ни наши союзники и партнеры не стремятся затягивать войну, чтобы причинить боль России. Мы очень уважаем граждан России, которые не являются нашим врагом и заслуживают лучшего будущего, чем то, что принесет продолжение войны и усиление репрессий", — говорится в заявлении.
В дипломатическом ведомстве США заверили, что помогут защитить суверенитет и территориальную целостность Украины, а затем помогут отстроить уничтоженные российскими военными города и общины.
"Как сказал президент Байден, наша цель проста: Соединенные Штаты хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, президент США Байден под выступления в Белом доме подчеркнул, что Америка не намерена указывать украинцам, "что они должны и не должны делать.
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