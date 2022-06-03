"Король грунта" против дебютанта: определились финалисты Roland Garros-2022

В пятницу, 3 июня, прошли полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финале турнира Большого шлема сойдутся испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.

В полуфинале опытный Надаль обыграл Александра Зверева из Германии. Матч продолжался 3 часа 7 минут и завершился при счете 7:6, 6:6 в пользу испанца. Немецкий теннисист отказался продолжать поединок из-за травмы ноги и вынужден был покинуть корт на коляске.

Для Рафаэля это будет 14-й финал Roland Garros, до этого он выиграл все 13. Надаль поборется за 22-й титул Большого шлема в своей карьере.

В другом полуфинале Каспер Рууд из Норвегии обыграл хорвата Марина Чилича - 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. Отметим, что 23-летний Рууд является дебютантом финалов на турнирах Большого шлема.

Финал Открытого чемпионата Франции по теннису между Надалем и Руудом состоится в воскресенье, 5 июня.

Напомним, ранее стали известны финалистки Roland Garros-2022 у женщин. Трофей разыграют первая ракета мира Ига Свентек (Польша) и 18-летняя сенсация Кори Гауфф (США).

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