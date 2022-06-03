Знаменитой наводчице "Принцеске" таки разрешили покрасить САУ в розовый

Военная наводчица, а в мирной жизни тиктокерша под ником «Принцеска» публикует в соцсети свою работу по уничтожению врага и этим прославилась чуть ли не на весь мир.

23-летняя блондинка, метр шестьдесят ростом, мать двоих детей – такова она, конотопская наводчица самоходной артиллерийской установки, взорвавшая Сеть. Татьяна Чубарь воюет в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского и недавно получила повышение, теперь она командир пушки, об этом она сама рассказала в ТСН.

Девушка говорит, что теперь на ней больше ответственности. Ведь в новой команде 4 мужчины, за которых она отвечает. Татьяна говорит, что бывают конфликты, но их быстро улаживают.

Но хвастается она своим еще одним достижением, ей позволили осуществить мечту и покрасить боевую машину в розовый цвет, правда пока только в середине. Для этого она уже купила краску.

Татьяна говорит, что времени заниматься собой теперь еще больше не хватает, но для своей страницы в соцсетях еще есть в запасе видео. А вот планы на будущее по поводу поисков будущего избранника Татьяна откладывает. Хотя говорит, что пишут потенциальных женихов очень много, добавляются в друзья, сбрасывают фотографии, но сейчас не время. "Окончим войну и будем что-нибудь думать", — говорит Таня.

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