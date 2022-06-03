Песни о войне: патриотические треки, которые стали хитами

Фраза "Доброго вечора, ми з України" вошла в словарь едва ли не всех украинцев еще до войны.

Ее использовали в песне саунд-продюсеры из Кременчуга и она стала танцевальным хитом. А после 24 февраля в Украине, наверное, не осталось ни одного артиста, который не записал бы песню на военную тематику. Благодаря соцсетям знаменитыми стали и рядовые украинцы, поразившие зрителей меткими фразами. О музыкальных мгновениях войны идет речь в сюжете ТСН.

Фразу "Доброго вечора, ми з України!" глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким сделал своей фирменной фишкой. Но ее автор не он. Этот музыкальный трек появился в конце октября в 2021 году. Тогда два саунд-продюсера из Кременчуга Артем Ткаченко и Максим Мокренко взяли фразу солиста группы "ДахаБраха" Марка Галаневича, которую он сказал в разговоре с канадским радио, и положили ее на музыку. И это единственный текст, звучащий на этом хите.

Первым же хитом, родившимся именно во время полномасштабной агрессии, стала песня о турецком беспилотнике — Байрактаре. Еще в начале марта ТСН эксклюзивно пообщалась с автором этого трека. Военный Тарас Боровок написал его по просьбе руководства минобороны и ВСУ.

Другому неофициальному гимну российско-украинской войны – более 100 лет. Вторую жизнь Калине, которая склонилась, то есть гимну сечевых стрелков дал музыкант Андрей Хливнюк. В настоящее время Хливнюк защищает страну с оружием в руках. Песню о калине поет весь мир.

Едва ли не самая популярная, по крайней мере, по просмотрам в YouTube, сейчас песня "Украина переможе", которую написал Александр Пономарев. Народный артист говорит – первая строчка припева ему приснилась. Через час уже был готов весь текст. Сомневался звезда только в одной фразе:

"Я по телефону когда рассказываю, он кричит: "Саня, давай о русском корабле! Я говорю: "Но я материться не буду". А он говорит: "Тебе и не надо, мы будем материться".

Пономарев с коллегами ездит по военным госпиталям и частям. Артист поделился, что на концертах воины хоть чуть-чуть забывают об ужасах войны.

"У меня есть друг танкист, он под Изюмом сейчас. Он мне звонит по телефону и говорит: "Саня, если меня убьют, скажи моим родственникам, чтобы меня хоронили под эту песню". Я говорю: "Забудь, мы еще и с тобой вместе ее по Крещатику споем", – поделился артист.

Перечислять песни, которые родила война, можно часами. Но, пожалуй, одна строчка выражает величайшее желание всего цивилизованного мира. Кристина Соловий перепела гимн итальянских повстанцев и назвала вещи своими именами: "І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі".

Напомним, с 24 февраля убедительное большинство мировых звезд — на стороне Украины. Как они поддерживают нашу страну, читайте в материале.

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