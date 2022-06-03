"Впереди еще будут определяющие битвы": Ермак — о 100 днях войны

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал 100 дней полномасштабной войны России против Украины.

Ермак заверил, что Украина выстоит против врага и обязательно победит, но "впереди еще много решающих битв".

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

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"100 дней полномасштабного вторжения после 2926 дней войны. Мы считаем каждый. Мы сильны и выстоим, в этом нет сомнений. 8 лет идет война на Востоке. Украина за это время получила прививку войной. Приобретала опыт, избавлялась от иллюзий и готовилась к любому развития событий", — заметил чиновник.

По его словам, начинается новая фаза войны. Россия пытается изменить тактику как на поле боя, так и на дипломатическом и экономическом фронтах.

"Мы также меняем свою, мобилизуемся. Россия надеется на затяжную войну и думает победить нас за счет собственных ресурсов и количества людей. Но здесь будет так же, как и с планом "взятия Киева за три дня" в феврале – у них ничего не получится " Мы продолжим настаивать на полном энергетическом эмбарго, чтобы дожать их экономику. И мы будем настаивать на том оружии, которое нужно нам для освобождения территорий. Сегодня очень важна наша с вами мотивация. Она позволит победить и пройти сквозь трудности. Цель у нас четкая — суверенитет" и территориальная целостность Украины. Мы должны построить страну и творить вместе уже совсем новую историю", — написал он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на 100-й день полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Путиным.

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