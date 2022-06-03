Украина одержала пятую подряд победу в волейбольной Евролиге и досрочно вышла в Финал четырех

Украина одержала пятую подряд победу в волейбольной Евролиге и досрочно вышла в Финал четырех

Мужская сборная Украины по волейболу сыграет в Финале четырех Золотой Евролиги-2022.

После четырех побед (дважды над хорватами и дважды над испанцами), в пятом туре "сине-желтые" обыграли команду Дании.

Для победы над датчанами украинской сборной понадобились все пять сетов - 26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11.

Самыми результативными в составе нашей команды были: Тимофей Полуян - 15 очков, Олег Плотницкий - 14, Илья Ковалев - 13 и Юрий Семенюк - 12.

Благодаря этому успеху украинские волейболисты досрочно пробились в Финал четырех Золотой Евролиги-2022. Сборная Украины уже точно не опустится с первой строчки группы B.

Турнирный стол. Группа В

1. Украина - 5 побед (5 матчей), 14 очков

2. Хорватия - 2 победы (4), 6 очков

3. Испания - 1 победа (4), 2 очка

4. Дания - 0 побед (3), 2 очка

На групповом этапе турнира "сине-желтым" осталось сыграть еще один матч - против команды Дании 4 июня. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что волейбольная сборная Украины во второй раз подряд сыграет в Финале четырех Золотой Евролиги. В прошлом году украинцы дошли до финала, где в борьбе за "золото" проиграли Турции.

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