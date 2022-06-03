"Попереду ще будуть визначальні битви": Єрмак - про 100 днів війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував 100 днів повномасштабної війни Росії проти України.

Єрмак запевнив, що Україна вистоїть проти ворога та обов'язково переможе, але "попереду ще багато вирішальних битв".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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"100 днів повномасштабного вторгнення після 2926 днів війни. Ми рахуємо кожен. Ми сильні і вистоїмо, в цьому немає сумнівів. 8 років йде війна на сході. Україна за цей час отримала щеплення війною. Набувала досвіду, позбувалася ілюзій та готувалася до будь-якого розвитку подій", - зауважив посадовець.

За його словами, починається нова фаза війни. Росія намагається змінити тактику як на полі бою, так і на дипломатичному й економічному фронтах.

"Ми також змінюємо свою, мобілізуємось. Росія сподівається на затяжну війну і думає перемогти нас за рахунок власних ресурсів та кількості людей. Але тут буде так само, як і з планом "взяття Києва за три дні" в лютому - у них нічого не вийде. Ми продовжимо наполягати на повному енергетичному ембарго, щоб дотиснути їхню економіку. І ми наполягатимемо на тій зброї, яка потрібна нам для звільнення територій. Сьогодні дуже важлива наша з вами мотивація. Вона дозволить перемогти і пройти крізь труднощі. Мета у нас чітка - суверенітет і територіальна цілісність України. Ми повинні відбудувати країну і творити разом вже зовсім нову історію", - написав він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський звернувся до українців на 100-й день повномасштабної війни, розв'язаної російським диктатором Путіним.

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