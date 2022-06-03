100 днів війни: хто і як зі світових зірок підтримує Україну

Від 24 лютого переконлива більшість світових зірок - на боці України.

Про розв'язану війну проти нашої держави - мільйонам своїх прихильників і просто небайдужих - селебрітіс розповідають, показують та навіть співають. Як уже 100 днів світові зірки виступають на підтримку України йдеться у сюжеті ТСН.

Так, зірки з'являлися під прицілами камер і перед очима всього світу з українським прапором, у сукнях від українських дизайнерів, чи у кольорах нашого стяга. Також знаменитості підтримували Україну добрими словами на майданчику головної кінопремії світу "Оскар", зокрема, Міла Куніс.

Не можна не захоплюватися тими, хто знайшов у собі сили продовжувати боротьбу в неймовірній темряві, чи мають пов'язану з нею особисту історію. Приміром, акторка Міла Йовович розповіла про свого дядька, якого війна застала в Україні: "Мій дядько безпорадний. Він дуже хворий, живе з донькою, і щодня слухає, як ракети пролітають над його фермою".

Протягом цим 100 днів артисти присвячували нашій державі свої пісні і кліпи, чи просто, помітивши у залі синьо-жовтий стяг, піднімали його на сцену.

І, звісно ж, зірки використовують свою славу, аби привернути увагу до України та записують дуети. Як-от один з найвідоміших поп-виконавців світу Ед Ширан - з українським гуртом "Антитіла".

А легендарний рок-гурт Pink Floyd возз'єднався для запису з фронтменом "Бумбоксу" Андрієм Хливнюком.

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Підтримка України та зневага до Москви такі великі, що всесвітньо відомі рокери Scorpions - змінили текст своєї найвідомішої пісні Wind of change. Зірки викинули звідти рядки про російську столицю і тепер співають: "Послухай моє серце, воно каже "Україна".

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН рокери зізналися, що не згадати про жахливі події у нашій країні вони просто не могли: "Ви знаєте, я подумав, що зараз не час романтизувати Росію текстами на кшталт "Гуляти Москвою до парку Горького". Я хотів сказати цими словами, що ми підтримуємо Україну в цій дуже складній ситуації".

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Та не лише словами - а й збором коштів зірки з усього світу підтримують українців. Так, актор Річард Гір продав на аукціоні свій раритетний Jaguar, а гроші - майже 32 тисячs доларів - передав благодійним фондам. Попдіва Мадонна від перших днів війни підтримує нашу країну - вторговані від продажу її цифрового мистецтва 600 тисяч доларів розподілять між трьома фондами - зокрема й тим, який допомагає українським дітям. Вже понад 30 мільйонів доларів зібрала для України уродженка нашої держави Міла Куніс разом з чоловіком-актором Ештоном Кутчером. Подружжя ще й бронежилети для відправки до України збирає. А авторка саги про Гаррі Поттера, письменниця Джоан Роулінг, пожертвувала для українців з особистих статків мільйон - і розмістила у безкоштовному доступі для нашої малечі - свої книжки про хлопчика-чарівника. А виконавець ролі Поттера, актор Деніел Редкліф - продав мантії - щоб зібрати кошти українцям.

Дехто зі світових зірок - допомагає конкретним людям - так, актор Бенедикт Камбербетч - прихистив у себе переселенців з України. Його колега Орландо Блум - навпаки, покинув дім і поїхав до Польщі - де зустрічав і намагався розрадити й допомогти - маленьким біженцям.

А чи не найбільше українців приголомшила акторка й амбасадорка ООН Анджеліна Джолі, яка наважилася приїхати до Львова. Що таке повітряна тривога у Європі у 21-му столітті - зірка тепер знає і сама, до укриття ходила під звуки сирен разом з волонтерами. А ще - відвідала одну з дитячих лікарень і поспілкувалася з пораненими пацієнтами, знайшла час для розмови з переселенцями - і на весь світ висловила свою підтримку.

Нагадаємо, легендарний гурт Metallica зібрав мільйон доларів для України. Кошти передадуть організації World Central Kitchen.

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